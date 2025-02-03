Стало відомо, скільки отримав бюджет України в січні — Finance.ua

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Стало відомо, скільки отримав бюджет України в січні

Казна та Політика
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Стало відомо, скільки отримав бюджет України в січні
Стало відомо, скільки отримав бюджет України в січні
У січні 2025 року державний бюджет України отримав фінансування на 3,8 млрд доларів США.
Про це у повідомляє Міністерство фінансів України.
«$3,8 млрд — фінансування Держбюджету України у січні 2025 року. $3,1 млрд від ЄС», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що $700 млн було залучено через випуск держоблігацій на внутрішньому ринку.
«Кошти від ЄС є першим траншем Євросоюзу у межах ERA Loans. Це кредити, які погашатимуться за рахунок доходів від заморожених активів рф», — повідомляє Мінфін.
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У міністерстві пояснили, що ці $3,1 млрд є умовними борговими зобов’язаннями для України, оскільки витрати за позикою понесе країна-агресор.
Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду, яка повинна виконати сьомий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) стартуватиме наприкінці лютого. Під час візиту буде розглянуто нові умови та ключові пріоритети для бюджетного планування, а також буде оцінено прогрес у реформуванні управління державними інвестиціями.
За матеріалами:
Finance.ua
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