Стало відомо, скільки нацкешбеку нарахували українцям у квітні — Finance.ua

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Стало відомо, скільки нацкешбеку нарахували українцям у квітні

Казна та Політика
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Стало відомо, скільки нацкешбеку нарахували українцям у квітні
Стало відомо, скільки нацкешбеку нарахували українцям у квітні
У вересні 2024 року стартувала програма «Національний кешбек», у рамках якої українці можуть отримувати компенсацію в розмірі 10% від вартості товарів українського виробництва. За весь час дії програми держава вже виплатила понад 2,4 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба «Дії».

Скільки коштів отримали у квітні

За опублікованими даними, у квітні 2025 року 3,4 млн українців отримали кешбек на загальну суму 445 мільйонів гривень за покупки товарів українського виробництва.
Це найбільша сума за місяць від початку дії програми. У березні українцям виплатили 443 млн грн кешбеку.

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У «Дії» нагадали, отримані кошти дозволяється витрачати на благодійність, оплату комунальних послуг, купівлю медикаментів або книжок.
Варто зазначити, за словами Дениса Шмигаля, програма стимулювання вітчизняного виробництва «Національний кешбек» має запустити спіраль економічного зростання для українського бізнесу; вона є стратегічною і буде продовжуватися і надалі.

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За матеріалами:
Finance.ua
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