Стало відомо, скільки авто зареєстрували в Україні з початку війни — Finance.ua

Стало відомо, скільки авто зареєстрували в Україні з початку війни Сьогодні 03:38

Стало відомо, скільки авто зареєстрували в Україні з початку війни

На початку повномасштабної війни 162 сервісні центри МВС тимчасово призупинили надання послуг по всій території України. Станом на кінець листопада 2024 року 144 центри працюють і забезпечують державними послугами усіх громадян.

Про це інформує офіційний сайт ГСЦ МВС.

У відомстві зазначають, що із 24 лютого 2022 року до 19 листопада 2024 року загальна кількість реєстраційних дій з транспортними засобами в Україні становить понад 6,2 мільйони послуг. З них вперше на території України було зареєстровано більше ніж 1,3 мільйони автівок, мотоциклів, автобусів та вантажівок, а майже 360 тисяч транспортних засобів при цьому були новими.

«З 19 грудня 2023 року українці можуть перереєстровувати легкові автомобілі та мотоцикли онлайн. На сьогодні понад 198 тисяч транспортних засобів було продано через Портал Дія», — нагадують у ГСЦ МВС.

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Загальна кількість виданих національних посвідчень водія за 1000 днів війни сягнула понад 3,1 мільйони. Із них майже 827 тисяч водійських посвідчень були видані уперше. Міжнародне посвідчення водія отримали понад 19 тисяч водіїв в Україні.

Наразі в Україні 21 територіальний сервісний центр МВС надає послуги в укритті, 13 центрів мають поблизу своїх приміщень мобільні модульні укриття.

MMR За матеріалами:

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