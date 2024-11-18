У яких регіонах України продають найстаріші автомобілі — Finance.ua

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У яких регіонах України продають найстаріші автомобілі

Особисті фінанси
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У яких регіонах України продають найстаріші автомобілі
У яких регіонах України продають найстаріші автомобілі
Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували сайти з оголошеннями про продаж автомобілів й визначили середній вік пропонованих авто для кожної окремої області (крім т.о.т.).
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua
Зверху діаграми — Донецька (22,9 року), Херсонська (21,7 р.) та Луганська (21,2 р.) області.
«Що, зрештою, очевидно — ці території частково окуповані, й економічна активність там вкрай низька для того, щоб авторинок міг розвиватися. Місцеві власники переважно продають старіші автомобілі, середній вік яких виявився понад 20 років», — коментують експерти.
У нижній частині діаграми розташовані області, де «найсвіжіші» авто, якщо такий термін коректно застосовувати для машин з середнім віком 14−16 років. Проте у порівнянні до показників «20+» це все ж значно краще.
Пропозиції про продаж легковиків меншого віку сконцентровані у Львівській (13,9 р.), Київській (14,1 р.), Тернопільській та Волинській (15,7 р.), а також у Рівненській (16,1 р.), Закарпатській (16,2 р.) та Івано-Франківській (16,9 р.) областях.
Крім Київської, усі згадані області розташовані неподалік західного кордону, тому у них склалися сприятливі умови для імпортерів різного масштабу — від приватних «гонщиків», які продають кілька авто у місяць, до досить великих хабів, котрі щомісяця постачають від ста автомобілів з пробігом до України. Щодо Київської області — тут середній вік менший через найвищу активність покупців нових авто (які згодом «підживлюють» вторинний ринок), яка спостерігається у столиці.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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