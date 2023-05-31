Стало відомо, коли євротокен з’явиться на ринку — Finance.ua

Стало відомо, коли євротокен з’явиться на ринку Сьогодні 11:18 — Фінтех і Картки

24 травня у Франкфурті відбулася святкова церемонія з нагоди 25-ї річниці створення Європейського Центрального Банку. У рамках події член виконавчої ради регулятора Фабіо Панетта назвав приблизні терміни запуску цифрового євро.

За його словами, над проектом CBDC ЄС працюють 50 осіб — команда ретельно вивчає не лише механізм інтеграції цифрової валюти, а й шляхи поширення і просування, дизайн і потенційні ризики для фінансового сектора. Передбачається, що в червні цього року ЄЦБ представить законопроект, який визначатиме нормативні основи CBDC. Після цього регулятор розпочне етап пілотного тестування. Панетта припускає, що це займе 2−3 роки.

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З урахуванням озвучених дедлайнів, ймовірний термін повноцінного запуску проекту на відкритому ринку складе 3−4 роки. Це відбудеться за умови, що тестування цифрової валюти виявиться успішним.

Панетта вважає CBDC важливим елементом забезпечення стабільності фінансової системи в умовах цифровізації економіки. На думку чиновника, саме валюта центробанку має бути її «ядром». Разом з тим CBDC також має відповідати принципам захисту особистих даних користувачів. Чиновник надав гарантії, що під час інтеграції AML (документа, яким керуються країни при впровадженні стандартів у сфері криптовалют) і KYC у цифровий євро приватність користувачів не постраждає.

Нагадаємо — роздрібні та гуртові продавці, які ведуть бізнес в єврозоні, муситимуть приймати цифровий євро як оплату за свої товари та послуги.

«Це необхідно для збільшення мережевого ефекту і потенційного впливу на розподіл цифрового активу», — йдеться у документі секретаріату Єврогрупи, який у березні був представлений міністрам фінансів країн G-20.

noworries За матеріалами:

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