Стало відомо, коли Apple представить iPhone SE 4 і бюджетні iPad — Finance.ua

Стало відомо, коли Apple представить iPhone SE 4 і бюджетні iPad Сьогодні 03:58 — Технології&Авто

Стало відомо, коли Apple представить iPhone SE 4 і бюджетні iPad

Частина нових пристроїв компанія Apple традиційно представляє навесні, і цього року асортимент новинок, напевно, складатиметься з відносно недорогого смартфона iPhone SE 4, а також планшетів iPad 11 та оновленого iPad Air.

Відомий колумніст Bloomberg Марк Гурман тепер уточнює, що ці пристрої вийдуть до квітня поточного року.

Раніше терміни появи цих продуктів Apple були позначені більш розмитими у формі «першого півріччя». Наприкінці січня Apple може представити оновлення iOS 18.3 та iPadOS 18.3, але вказані вище пристрої мають з’явитися пізніше, як пояснює Гурман. Кліматична весна у північній півкулі починається у березні чи квітні, тому і дебют новинок Apple напевно випаде на цей період.

Оновлення iOS 18.4 принесе довгоочікувану підтримку мов Apple Intelligence, відмінних від англійської. Це програмне забезпечення має вийти у квітні. Всі перелічені апаратні новинки Apple спочатку працюватимуть під управлінням операційних систем серії 18.3, тому вийти вони можуть ще в березні. Смартфон iPhone SE четвертого покоління зовні нагадуватиме iPhone 14, але на задній панелі збереже об’єктив єдиної камери. Від сімейства iPhone 16 цьому смартфону дістанеться досить сучасний процесор A18.

Планшет Apple iPad 11, напевно, отримає сучасний процесор типу A17 Pro, який забезпечить йому підтримку Apple Intelligence. Планшет iPad Air компанія Apple востаннє оновлювала минулого року, наділивши його процесором M 2 . Які зміни чекають на цей пристрій навесні поточного року, залишається тільки здогадуватися.

prostomob За матеріалами:

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