Apple Intelligence в iOS 18.2 потребує вдвічі більше пам’яті на iPhone — Finance.ua
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Apple Intelligence в iOS 18.2 потребує вдвічі більше пам’яті на iPhone

Технології&Авто
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Apple Intelligence в iOS 18.2 потребує вдвічі більше пам’яті на iPhone
Apple Intelligence в iOS 18.2 потребує вдвічі більше пам’яті на iPhone
З випуском iOS 18.1 Apple Intelligence почала поступово розгортатися на iPhone, iPad і Mac, а з iOS 18.2 функції штучного інтелекту почали вимагати вдвічі більше пам’яті.
Як пише 9to5mac, відтепер для Apple Intelligence знадобиться 7 ГБ безплатного сховища на пристрої — початково йшлося про 4 ГБ. Вимоги зросли, зважаючи на запуск низки нових функцій, таких як Genmoji, ChatGPT у Siri й Image Playground, яка створює зображення на основі підказок користувача.
Однією з причин, чому ці функції ШІ потребують так багато місця, є те, що Apple Intelligence використовує обробку на пристрої й відповідно самі моделі мають зберігатися на пристрої. Попри те, що такий метод забезпечує деяку додаткову конфіденційність, вплив на простір для зберігання буде постійним — тобто очікуйте ще більш вимог до сховища з запуском нових функцій.
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Наразі Apple не збирається додавати нові функції штучного інтелекту в iOS 18.3, але нові бета-версії можуть змінити ці плани.
Попередні опитування показали, що користувачі далеко не у захваті від нових функцій iPhone — принаймні 73% опитаних людей, які протестували Apple Intelligence, зазначали, що оновлення «не додає жодної користі» їхньому досвіду роботи з телефоном. Також користувачі скаржаться на значний вплив нових функцій на батарею пристрою і надання оманливих підсумків новинних статей від Apple Intelligence.
За матеріалами:
ITC.ua
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