Гендиректор Apple зробить внесок у $1 млн на інавгурацію Трампа — ЗМІ Сьогодні 01:15 — Світ

Гендиректор Apple зробить внесок у $1 млн на інавгурацію Трампа — ЗМІ

Генеральний директор Apple Тім Кук особисто пожертвує 1 мільйон доларів інавгураційному комітету новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Axios з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що за кілька тижнів до цього пожертвування Кук вечеряв з Трампом у Мар-а-Лаго.

Читайте також Глобальний ланцюг постачань під загрозою через погрози Трампа ввести мита — Bloomberg

Кук часто зустрічався з Трампом під час його першого терміну і йому вдалося побудувати особисті стосунки з новообраним президентом.

Які компанії пожертвують кошти на інавгурацію

Очікується, що компанія Apple окремо не буде робити пожертвування.

Як пише The Independent , окрім Кука, пожертву до інавгураційного фонду Трампа зроблять компанія Amazon, Meta, автомобільні компанії Toyota, Ford і General Motors.

Читайте також Акції Tesla зросли на 73% через взаємини Маска і Трампа

Прогнозується, що інавгураційний комітет збере понад 150 мільйонів доларів, побивши попередній рекорд збору коштів у розмірі 107 мільйонів доларів, який був встановлений на першій інавгурації Трампа в 2017 році.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.