Гендиректор Apple зробить внесок у $1 млн на інавгурацію Трампа — ЗМІ — Finance.ua
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Гендиректор Apple зробить внесок у $1 млн на інавгурацію Трампа — ЗМІ

Світ
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Гендиректор Apple зробить внесок у $1 млн на інавгурацію Трампа — ЗМІ
Гендиректор Apple зробить внесок у $1 млн на інавгурацію Трампа — ЗМІ
Генеральний директор Apple Тім Кук особисто пожертвує 1 мільйон доларів інавгураційному комітету новообраного президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Axios з посиланням на свої джерела.
Зазначається, що за кілька тижнів до цього пожертвування Кук вечеряв з Трампом у Мар-а-Лаго.
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Кук часто зустрічався з Трампом під час його першого терміну і йому вдалося побудувати особисті стосунки з новообраним президентом.

Які компанії пожертвують кошти на інавгурацію

Очікується, що компанія Apple окремо не буде робити пожертвування.
Як пише The Independent, окрім Кука, пожертву до інавгураційного фонду Трампа зроблять компанія Amazon, Meta, автомобільні компанії Toyota, Ford і General Motors.
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Прогнозується, що інавгураційний комітет збере понад 150 мільйонів доларів, побивши попередній рекорд збору коштів у розмірі 107 мільйонів доларів, який був встановлений на першій інавгурації Трампа в 2017 році.
За матеріалами:
Укрінформ
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