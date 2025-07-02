США запровадили санкції проти кіберугруповання з росії — Finance.ua
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США запровадили санкції проти кіберугруповання з росії

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США запровадили санкції проти кіберугруповання з росії
США запровадили санкції проти кіберугруповання з росії
Уряд США запровадив санкції проти великого кіберугруповання з росії. Йдеться про російську компанію Aeza Group та пов’язану з нею глобальну мережу.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.
«Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США вносить до списків Aeza Group, постачальника послуг надійного хостингу (BPH), за його роль у підтримці кіберзлочинної діяльності, спрямованої на жертв у Сполучених Штатах та в усьому світі», — йдеться у заяві OFAC.
Зазначається, що постачальники послуг BPH продають доступ до спеціалізованих серверів та іншої комп’ютерної інфраструктури, призначеної для того, щоб допомогти кіберзлочинцям, таким як вимагачі, викрадачі особистої інформації та торговці наркотиками, уникати виявлення та протистояти спробам правоохоронних органів припинити їхню зловмисну діяльність.
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OFAC також внесло до списків дві пов’язані компанії та чотирьох керівників Aeza Group. У координації з Національним агентством з боротьби зі злочинністю (NCA) Сполученого Королівств, OFAC також внесло до списків підставну компанію Aeza Group у Великій Британії.
Група компаній Aeza має головний офіс у Санкт-Петербурзі в рф.
Як відзначили в OFAC, Aeza Group надавала послуги BPH групам програм-вимагачів і шкідливих програм, таким як оператори інфовикрадачів Meduza і Lumma, які використовували хостинг для атак на оборонно-промислову базу США і технологічні компанії, а також на інших жертв по всьому світу. Інфокрадіїв часто використовують для збору особистої ідентифікаційної інформації, паролів та інших конфіденційних облікових даних від скомпрометованих жертв. Потім ці дані часто продаються на даркнет-ринках для отримання прибутку, що робить операторів інфокрадіжок ключовим елементом екосистеми кіберзлочинності.
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Aeza Group також розміщувала програми-вимагачі BianLian, панелі для викрадення інформації RedLine та BlackSprut. Йдеться про російський ринок заборонених наркотиків у даркнеті. Наркоринки в даркнеті дозволяють анонімно купувати і пересилати наркотики через Інтернет, що робить їх сучасним і все більш вагомим фактором у незаконному обігу наркотиків у США і в усьому світі.
«Все майно та частки у власності заблокованих осіб, що перебувають у Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб США, блокуються. Крім того, будь-які суб’єкти господарювання, які належать, прямо чи опосередковано, індивідуально або в сукупності, на 50 відсотків або більше відсотків одній або кільком заблокованим особам, також блокуються», — наголосили в OFAC.
За матеріалами:
suspilne.media
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