США запровадили обмеження проти напівпровідникової промисловості Китаю. Пекін відповів — Finance.ua

США запровадили обмеження проти напівпровідникової промисловості Китаю. Пекін відповів Вчора 22:44 — Світ

США запровадили обмеження проти напівпровідникової промисловості Китаю. Пекін відповів

США 2 грудня запровадили нові торгівельні обмеження для китайських технологічних компаній, покликані уповільнити розвиток напівпровідникової промисловості Китаю. Пекін у відповідь заборонить постачання до США товарів «подвійного призначення», які використовуються у виробництві напівпровідників у військових цілях.

Міністерство торгівлі США розширило список китайських технологічних компаній, які підпадають під експортний контроль, включивши до нього багато фірм, які виробляють обладнання, що використовується для виготовлення комп’ютерних чипів, та програмне забезпечення.

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Зі 140 компаній, нещодавно включених до списку, майже всі базуються в Китаї. Але деякі з них — це китайські компанії в Японії, Південній Кореї та Сінгапурі.

Також США обмежили експорт мікросхем пам’яті з високою пропускною здатністю до Китаю. Такі чипи потрібні для обробки величезних обсягів даних у сучасних програмах.

Міністерство торгівлі Китаю назвало нові обмеження США «типовим актом економічного примусу і неринкової практики».

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Міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що цей крок має на меті обмежити здатність Китаю використовувати передові технології, які становлять ризик для національної безпеки США.

Додавання компаній до цього переліку означає, що будь-яка американська компанія, яка намагатиметься вести бізнес із фірмами зі списку, швидше за все, отримає відмову в отриманні експортних ліцензій.

АР зазначає, що Вашингтон поступово розширює кількість компаній, на які поширюється такий експортний контроль, оскільки адміністрація президента Джо Байдена заохочує розширення інвестицій та виробництва напівпровідників у США.

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«Вносячи ключові підприємства з виробництва напівпровідників, виробників обладнання та інвестиційні компанії до списку, ми безпосередньо перешкоджаємо військовій модернізації КНР, її програмам створення зброї масового знищення та придушенню прав людини», — заявив помічник міністра торгівлі США з питань контролю за експортом Метью Аксельрод.

Як пише FT, 3 грудня Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що не дозволятиме постачання до США товарів, пов’язаних з галієм, германієм, стибієм і надтвердими матеріалами, а також запровадить суворіший контроль за товарами, пов’язаними з графітом. Такі матеріали використовуються у виробництві напівпровідників, а також у військових цілях, зокрема, для виробництва боєприпасів.

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Китай звинувачує США у прагненні до «технологічної гегемонії». Вашингтон посилює тиск на китайського технологічного гіганта Huawei та інших китайських виробників передових технологій.

Водночас зазначається, що тиск з боку Вашингтона підштовхнув Пекін до активізації розробки власних передових комп’ютерних чипів та інших технологій — Китай забезпечує мільярдні субсидії та інвестиції в цю галузь. Китайські виробники досягли швидкого прогресу, хоча в деяких сферах вони все ще відстають.

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