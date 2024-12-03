Китай відмовляється працювати з фінустановами рф під санкціями США — Finance.ua

Китай відмовляється працювати з фінустановами рф під санкціями США Сьогодні 11:34

Китайські банки почали блокувати платежі російських кредитних установ, які опинилися під новими санкціями Міністерства фінансів США.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

Так, гендиректор АТ «Первая Группа» заявив, що більшість банків КНР уже припинили з ними відносини.

Крім нього, Комерційний директор компанії «Імпая Рус» підтвердив, що такі банки, як Bank of China та Bank of Kunlun, вже зупинили роботу з підсанкційними організаціями.

Bank of Kunlun, який раніше часто використовували російські імпортери для розрахунків, надіслав своїм клієнтам попередження про припинення прийому платежів.

У відповідь на санкційний тиск у росії активізувалися китайські платіжні агенти, які пропонують обхідні схеми для здійснення платежів у Китай.

Частина таких агентів використовує схеми «карго», де розрахунки з китайськими постачальниками проводяться за непрозорими документами, а товари ввозяться за «сірими» схемами або контрабандою.

Економічна Правда За матеріалами:

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