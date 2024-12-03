Китай відмовляється працювати з фінустановами рф під санкціями США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китай відмовляється працювати з фінустановами рф під санкціями США

140
Китайські банки почали блокувати платежі російських кредитних установ, які опинилися під новими санкціями Міністерства фінансів США.
Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.
Так, гендиректор АТ «Первая Группа» заявив, що більшість банків КНР уже припинили з ними відносини.
Крім нього, Комерційний директор компанії «Імпая Рус» підтвердив, що такі банки, як Bank of China та Bank of Kunlun, вже зупинили роботу з підсанкційними організаціями.
Bank of Kunlun, який раніше часто використовували російські імпортери для розрахунків, надіслав своїм клієнтам попередження про припинення прийому платежів.
У відповідь на санкційний тиск у росії активізувалися китайські платіжні агенти, які пропонують обхідні схеми для здійснення платежів у Китай.
Частина таких агентів використовує схеми «карго», де розрахунки з китайськими постачальниками проводяться за непрозорими документами, а товари ввозяться за «сірими» схемами або контрабандою.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.