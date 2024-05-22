США вивільняють стратегічні запаси бензину, аби знизити ціни на заправках — Finance.ua
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США вивільняють стратегічні запаси бензину, аби знизити ціни на заправках

Світ
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США вивільняють стратегічні запаси бензину, аби знизити ціни на заправках
США вивільняють стратегічні запаси бензину, аби знизити ціни на заправках
Адміністрація Байдена вирішила вивільнити близько 1 млн барелів резервних запасів бензину, аби знизити ціни на заправних станціях у період між святкуванням Дня пам’яті та Дня незалежності.
Про це заявила міністерка енергетики США Дженніфер Гренхолм, передає власний кореспондент Укрінформу
«Адміністрація Байдена-Гарріс сфокусована на тому, як знизити ціни на автозаправних станціях для американських сімей, особливо влітку, коли водії вирушають у дорогу», — сказала вона.
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Вивільнення резервних запасів відбуватиметься поступово — партіями по 100 тис. барелів у період між Днем пам’яті, який американці відзначатимуть наприкінці цього тижня, та Днем незалежності (4 липня). Цей час багато американців традиційно використовують для подорожей і, як правило, ціни на заправках зростають.
За словами міністерки, основна мета намічених заходів — забезпечити достатню кількість постачань до північно-східних штатів у той час, «коли це найбільше потрібно працьовитим американцям».
Зауважимо, що ціни на пальне є одним з найважливіших чинників у контексті електоральної боротьби демократів і республіканців, особливо в рік виборів. Коли адміністрація Байдена у 2022 році - в проміжний період між виборами — вивільнила нафту зі стратегічного запасу, ці дії різко розкритикували республіканці, заявивши, що пальне потрібно зберігати на випадок надзвичайної ситуації.
За матеріалами:
Укрінформ
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