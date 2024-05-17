Кабмін готує подорожчання бензину і дизелю: як зміняться ціни — Finance.ua

Кабмін готує подорожчання бензину і дизелю: як зміняться ціни Сьогодні 18:00 — Енергетика

Верховна Рада України зареєструвала проект Закону, який передбачає збільшення податків на підакцизну продукцію в Україні. Буде поступове зростання ставок акцизів на пальне з 1 липня 2024 року і аж до 31 грудня 2027 року (включно).

Перший етап підвищення ставок відбудеться вже 1 липня. Акциз на бензин зросте на 30 євро, до €242,60 за 1000 л, на дизель — на 40 євро, до €177,6 за 1000 л.

В уряді підвищення акцизу пояснюють тим, що це необхідно для виконання директиви 2003/96/ЄС.

Водночас директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що це рішення було взято з рекомендацій Європейської податкової директиви, яка, по-перше, не є обов’язковою для виконання, а по-друге — розроблялася ще наприкінці 1990-х років і теж потребує модернізації. А тим часом підвищення акцизу призведе до розбалансування ринку, падіння виробництва цих видів пального та зростання залежності від імпорту.

УНІАН За матеріалами:

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