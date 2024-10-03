США виділили на підтримку енергетики України 825 млн доларів — Finance.ua
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США виділили на підтримку енергетики України 825 млн доларів

Енергетика
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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про виділення 825 млн доларів на підтримку енергетики України цієї зими.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.
«Адміністраторка USAID Саманта Павер оголосила про виділення 825 млн доларів на підтримку енергетики України. Ми вдячні уряду США і американському народу за послідовну підтримку, зокрема у відновленні зруйнованих росією обʼєктів енергетичної системи. Збільшення допомоги з боку США, безумовно, посилить нашу енергосистему у цей складний період», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
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Нагадаємо, Європейська комісія розробила план із підтримки України взимку, який фокусується на ремонті енергетичної інфраструктури, подальшому поєднанні української мережі з європейською та стабілізації потоків всередині країни. Таким чином Брюссель хоче забезпечити додаткові 4,5 ГВт потужностей.
Колишній очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький раніше заявляв, що з анонсованого «Гігавата Зеленського» в Україні побудовано лише близько 60 МВт.
За матеріалами:
Українські Новини
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