США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $2,5 млрд — Finance.ua

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $2,5 млрд Сьогодні 14:40

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $2,5 млрд

Американський президент Джо Байден у понеділок, 30 грудня, оголосив, що США нададуть Україні майже $2,5 млрд допомоги у сфері безпеки.

Про це з посиланням на його заяву пише «Європейська правда».

Як заявив Байден 30 грудня, він «з гордістю оголошує» про виділення майже $2,5 млрд на безпекову допомогу Україні, «оскільки український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від російської агресії».

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«Відколи росія розпочала свій подальший наступ на Україну в лютому 2022 року, Сполучені Штати згуртували світ, щоб підтримати український народ, і моїм головним пріоритетом є надання Україні підтримки, необхідної для перемоги», — акцентував американський президент.

За його словами, цих майже $2,5 млрд входять:

додатковий пакет скорочення видатків на українську армію на суму $1,25 млрд;

пакет Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI) на суму $1,22 млрд.

У заяві зазначено, що Міністерство оборони країни виділило всі залишки коштів USAI.

Окрім того, Байден доручив своїй адміністрації продовжувати якнайшвидше надавати Україні якомога більшу допомогу, включно зі списанням старішого американського обладнання, швидкою доставкою на поле бою, а потім і відновленням оборонно-промислової бази США.

«Під моїм керівництвом Сполучені Штати продовжуватимуть невпинно працювати над зміцненням позицій України у цій війні протягом решти часу мого перебування на посаді», — запевнив американський президент.

Нещодавно представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що в цей пакет, зокрема, увійдуть системи протиповітряної оборони для України.

Європейська правда За матеріалами:

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