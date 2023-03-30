США виділять 9,5 млрд доларів на підтримку демократії у світі, — Білий дім — Finance.ua

США виділять 9,5 млрд доларів на підтримку демократії у світі, — Білий дім Сьогодні 14:35 — Світ

США виділять 9,5 млрд доларів на підтримку демократії у світі, — Білий дім

Сполучені Штати оголосили про виділення на підтримку демократії у всьому світі 9,5 млрд доларів за три роки.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«У 2022, 2023 та 2024 фінансових роках Сполучені Штати вже інвестували і збираються виділити близько 9,5 млрд доларів, працюючи з Конгресом та за умови наявності асигнувань, для підтримки демократії, прав людини та більш ефективного державного управління у всьому світі», — йдеться у заяві Білого дому.

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Крім того, президент США Джо Байден у рамках саміту на підтримку демократії також оголосив про виділення 690 млн доларів для підтримки демократії, ЗМІ та вільних виборів у всьому світі.

Раніше у Білому домі заявили, що витрати на міжнародну допомогу та інвестиційні програми, прикладом яких є підтримка України, зміцнять лідерство Вашингтона за кордоном та просунуть інтереси безпеки США.

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