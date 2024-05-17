США ввели санкції проти росії через отримання зброї у КНДР — Finance.ua
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США ввели санкції проти росії через отримання зброї у КНДР

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США ввели санкції проти росії через отримання зброї у КНДР
США ввели санкції проти росії через отримання зброї у КНДР
Сполучені Штати оголосили про введення санкцій проти п’яти фізичних осіб та організацій у росії, пов’язаних із передачею військового обладнання та компонентів між Північною Кореєю та рф у порушення ембарго ООН на постачання зброї КНДР.
Про це йдеться в заяві речника Державного департаменту США Метью Міллера.
«росія все більше покладається на боєприпаси з КНДР для ведення війни проти України», — зазначив представник Держдепу.
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Він наголосив, що рф уже застосувала проти України понад 40 балістичних ракет виробництва КНДР, а також боєприпаси, які москва імпортувала попри резолюцію Ради Безпеки ООН.
«Поглиблення відносин між КНДР і росією становить масштабну загрозу глобальній безпеці та міжнародному режиму нерозповсюдження», — зазначив представник зовнішньополітичного відомства.
Він також зауважив, що Сполучені Штати засуджують вето росії, яке вона застосувала проти резолюції РБ ООН щодо продовження мандату експертів Комітету ООН, які документували порушення санкцій з боку Пхеньяна.
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«Ми продовжимо вживати всіх необхідних заходів для протидії дестабілізуючому партнерству між росією та КНДР і закликаємо інших членів міжнародного співтовариства приєднатися до нас», — наголосив представник Держдепу.
Нагадаємо, на засіданні Ради безпеки ООН 28 березня росія наклала вето на проєкт резолюції щодо продовження мандату групи експертів Комітету з санкцій проти Північної Кореї. Термін дії чинного мандата завершився 30 квітня.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вето росії на проєкт резолюції Ради безпеки ООН про продовження цього мандату є фактично зізнанням у військовій співпраці москви з Пхеньяном.
За матеріалами:
Укрінформ
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