США створюють нові дрони: з реактивним двигуном та швидкістю 322 км/год — Finance.ua

США створюють нові дрони: з реактивним двигуном та швидкістю 322 км/год Сьогодні 05:01 — Технології&Авто

США створюють нові дрони: з реактивним двигуном та швидкістю 322 км/год

Компанія Wave Engine Corporation, створена Університетом Мериленду, розробила сучасний імпульсний реактивний двигун з цифровим керуванням для дронів і відправила клієнтам першу партію. У конструкції двигуна немає рухомих частин.

Перший прототип компанія представила в березні, а зараз Wave Engine оголосила про комерційні постачання. Досить гучний апарат, котрий «дихає» вогнем, невдовзі буде встановлений на реальні дрони.

Постачання перших двигунів J-1 призначено «аерокосмічному головному підряднику, який укладає контракт з урядом США». Компанія каже, що у неї є й інші клієнти, які працюють над інтеграцією J-1 у свої безпілотники.

Двигун, схожий на подовжений тромбон, якнайкраще підходить для фюзеляжу БПЛА. Він призначений для високошвидкісних повітряних безпілотників загальною вагою до 90 кг. Сам двигун важить 8,2 кг і має розміри 14×32×163 см. Він може працювати на різних видах палива, включаючи бензин, біоетанол або реактивне паливо на основі керосину, створюючи тягу до 245 Н.

На відміну від обертових двигунів, імпульсний реактивний рушій усуває потребу в рухомих частинах. Він покладається на тиск, викликані горінням, який виштовхує гарячі гази та створює тягу. Горіння відбувається з перервами, коли паливо й повітря запалюються в камері, підвищуючи температуру й тиск, щоб виштовхнути гарячі гази з обох кінців труби й створити тягу. Процес призводить до часткового вакууму, який змушує трубку всмоктувати свіже повітря, починаючи процес знову.

Технологія двигуна Pulsejet існує з початку 20 століття, але компанія Wave оновила її сучасними винаходами, такими як електронне керування, і вважає, що вона підходить для індустрії БПЛА. Серед переваг компанія називає економічність та здатність до швидшого масштабування виробництва БПЛА. Окрім J-1, Wave Engine працює над більшим двигуном K-1, який матиме до 979 Н тяги для літаків вагою до 454 кг. Сімейство двигунів було випробувано на швидкості 322 км/год.

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