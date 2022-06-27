США розширять санкційний список росіян — Finance.ua

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США розширять санкційний список росіян

Світ
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США розширять санкційний список росіян
США розширять санкційний список росіян
США мають намір запровадити санкції стосовно ще приблизно 500 російських чиновників.
Про це повідомляється на сайті Білого дому.
«Державний департамент запровадить візові обмеження стосовно приблизно 500 чиновників за загрозу чи порушення суверенітету та територіальної цілісності України», — йдеться у повідомленні.
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«Міністерство фінансів та Державний департамент США введуть блокуючі санкції проти приватних військових компаній, що діють в Україні, російських військових підрозділів, які були причетні, що достовірно відомо, до порушень прав людини або міжнародного гуманітарного права в Україні, а також призначених росією високопосадовців на блокадних чи зайнятих силами рф територіях, зокрема міністрів і мерів спірних міст», — зазначають Білому домі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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