США розглядають можливість заборони імпорту російського збагаченого урану — Finance.ua

США розглядають можливість заборони імпорту російського збагаченого урану
Вашингтон розглядає можливість запровадження заборони на імпорт збагаченого урану з росії.
Про це пише Bloomberg.
Білий дім може використати для запровадження заборони виконавчу владу. Однак і чиновники з адміністрації, і представники атомної промисловості все ще хочуть, щоб заборону ввели за допомогою схваленого Палатою законопроєкту, адже таким чином його складніше скасувати.
Джерела Bloomberg пояснюють, що наразі зараз переговори про заборону імпорту збагаченого російського урану ведуть чиновники із Ради національної безпеки Білого дому, Міністерства енергетики та інших відомств. Однак рішення поки що ухвалено не було.
Як пише видання, згідно з даними Департаменту енергетики, росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується для палива американського флоту, з понад 90 комерційних реакторів, що робить її першим іноземним постачальником.
Ці продажі приносять москві приблизно 1 мільярд доларів на рік, і Білий дім заявив, що залежність від російських джерел урану «створює ризик для економіки США».
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