Енергетики скасували графіки відключення світла до вечора — Finance.ua

Енергетики скасували графіки відключення світла до вечора
Енергетики скасували дію графіків погодинних відключень з 11:00 до 17:00. Втім, з 17:00 до 24:00 обмеження споживання буде діяти в усіх регіонах.
Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
«Сьогодні з 00:00 до 11:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень. Наразі, з 11:00 до 17:00 Диспетчерський центр „Укренерго“ скасував обмеження споживання в усіх областях. Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах», — йдеться у повідомленні.
Увечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 17:00 до 24:00.
Також українська енергосистема на запит оператора енергосистеми Польщі приймає надлишки електроенергії з цієї країни.
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