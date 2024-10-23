США продовжать «закручувати гайки» в експорті російського скрапленого газу — Finance.ua

США продовжать «закручувати гайки» в експорті російського скрапленого газу Сьогодні 09:45 — Світ

Сполучені Штати продовжуватимуть «закручувати гайки» щодо експорту російського скрапленого природного газу (СПГ), аби позбавити москву грошей на ведення війни проти України.

Про це помічник міністра енергетичних ресурсів і колишній посол США в Україні Джеффрі Пайєтт заявив у інтерв’ю Bloomberg

«Наша мета щодо росії проста: зменшити прибутки, які вона отримує від своїх нафтових і газових ресурсів», — сказав він.

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Минулого року США наклали санкції на новий російський експортний завод Arctic LNG 2, після чого у серпні почали застосовувати обмеження на судна, які забирали паливо із цього підприємства. Наразі жоден танкер із газом не пришвартувався в іноземному порту через побоювання відповіді з боку США, що є «рідкісним успіхом» Вашингтона у стримуванні російського товарного експорту, йдеться у матеріалі.

Однак наразі США не застосували санкцій проти інших російських СПГ-заводів, зокрема «Ямал» і «Портва», які продовжують доставляти вантажі з Європи та Азії. Обмеження щодо цих об’єктів, швидше за все, призведуть до скорочення глобальних поставок газу і підвищення ціни.

«Наша політика працює. Я не можу зробити припущення щодо майбутніх санкцій, але можу сказати, що ми приділяємо дуже, дуже пильну увагу тому, куди прямують російські вантажі, які перебувають під санкціями, і ви можете бути впевнені, що адміністрація Байдена продовжуватиме закручувати гайки російському експорту СПГ», — запевнив Пайєтт.

Bloomberg пише, що причина агресивного націлювання Вашингтона на завод Arctic LNG 2 частково полягає в тому, що США є найбільшим постачальником СПГ. Санкції забезпечуватимуть Сполученим Штатам «вищий ступінь свободи пересування», йдеться у матеріалі.

Укрінформ За матеріалами:

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