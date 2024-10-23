США продовжать «закручувати гайки» в експорті російського скрапленого газу — Finance.ua

США продовжать «закручувати гайки» в експорті російського скрапленого газу
Сполучені Штати продовжуватимуть «закручувати гайки» щодо експорту російського скрапленого природного газу (СПГ), аби позбавити москву грошей на ведення війни проти України.
Про це помічник міністра енергетичних ресурсів і колишній посол США в Україні Джеффрі Пайєтт заявив у інтерв’ю Bloomberg.
«Наша мета щодо росії проста: зменшити прибутки, які вона отримує від своїх нафтових і газових ресурсів», — сказав він.
Минулого року США наклали санкції на новий російський експортний завод Arctic LNG 2, після чого у серпні почали застосовувати обмеження на судна, які забирали паливо із цього підприємства. Наразі жоден танкер із газом не пришвартувався в іноземному порту через побоювання відповіді з боку США, що є «рідкісним успіхом» Вашингтона у стримуванні російського товарного експорту, йдеться у матеріалі.
Однак наразі США не застосували санкцій проти інших російських СПГ-заводів, зокрема «Ямал» і «Портва», які продовжують доставляти вантажі з Європи та Азії. Обмеження щодо цих об’єктів, швидше за все, призведуть до скорочення глобальних поставок газу і підвищення ціни.
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«Наша політика працює. Я не можу зробити припущення щодо майбутніх санкцій, але можу сказати, що ми приділяємо дуже, дуже пильну увагу тому, куди прямують російські вантажі, які перебувають під санкціями, і ви можете бути впевнені, що адміністрація Байдена продовжуватиме закручувати гайки російському експорту СПГ», — запевнив Пайєтт.
Bloomberg пише, що причина агресивного націлювання Вашингтона на завод Arctic LNG 2 частково полягає в тому, що США є найбільшим постачальником СПГ. Санкції забезпечуватимуть Сполученим Штатам «вищий ступінь свободи пересування», йдеться у матеріалі.
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