США покарали компанії дев’яти країн за порушення санкцій — Finance.ua

США покарали компанії дев’яти країн за порушення санкцій
Міністерство торгівлі США внесло 36 компаній з дев’яти країн до списку структур, яким обмежено доступ до американських технологій і товарів. Вони порушили закони США про міжнародні санкції.
Про це пише Голос Америки.
З 36 компаній, 25 базуються в КНР, решта — в росії, ОАЕ, Литві, Пакистані, Сінгапурі, Великобританії, Узбекистані та В’єтнамі.
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Зокрема, російське OOO Intertech Instruments покарали за незаконні постачання Ірану.
Шість компаній покарані за підтримку російського військово-промислового потенціалу в порушення санкційного режиму, який набув чинності після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.
Раніше офіційні особи говорили, що Китай в цілому виконує умови міжнародних санкцій, введених щодо росії після вторгнення в Україну.
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