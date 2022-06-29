США покарали компанії дев’яти країн за порушення санкцій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США покарали компанії дев’яти країн за порушення санкцій

Фондовий ринок
279
США покарали компанії дев’яти країн за порушення санкцій
США покарали компанії дев’яти країн за порушення санкцій
Міністерство торгівлі США внесло 36 компаній з дев’яти країн до списку структур, яким обмежено доступ до американських технологій і товарів. Вони порушили закони США про міжнародні санкції.
Про це пише Голос Америки.
З 36 компаній, 25 базуються в КНР, решта — в росії, ОАЕ, Литві, Пакистані, Сінгапурі, Великобританії, Узбекистані та В’єтнамі.
Читайте також
Зокрема, російське OOO Intertech Instruments покарали за незаконні постачання Ірану.
Шість компаній покарані за підтримку російського військово-промислового потенціалу в порушення санкційного режиму, який набув чинності після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.
Раніше офіційні особи говорили, що Китай в цілому виконує умови міжнародних санкцій, введених щодо росії після вторгнення в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.