США почали нове розслідування проти китайських мікросхем — Finance.ua

США почали нове розслідування проти китайських мікросхем Сьогодні 21:30 — Світ

США почали нове розслідування проти китайських мікросхем

Адміністрація Джо Байдена оголосила про початок розслідування щодо застарілих напівпровідників китайського виробництва.

Про це повідомляє Reuters

Офіс торгового представника США, який проводитиме нову перевірку, заявив, що вона спрямована на захист американських та інших виробників мікросхем від масованого нарощування Китаєм поставок мікросхем на внутрішній ринок, що стимулюється державними субсидіями.

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Торговий представник США Кетрін Тай заявила, що торговельне відомство знайшло докази того, що Пекін націлений на напівпровідникову промисловість з метою глобального домінування, це дозволяє китайським компаніям швидко нарощувати потужності і пропонувати штучно занижені ціни на мікросхеми, що робить важчою конкуренцію з ними.

Розслідування проводиться відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року про недобросовісну торговельну практику, який Дональд Трамп використав для запровадження тарифів до 25% на китайський імпорт на суму близько 370 мільярдів доларів у 2018 та 2019 роках, що спричинило майже трирічну торговельну війну з Пекіном.

Представник адміністрації Байдена заявив, що на додаток до вивчення впливу самих імпортованих мікросхем дослідження також вивчатиме їхнє включення в подальші компоненти і товари кінцевого споживання для критично важливих галузей промисловості, зокрема для оборонної, автомобільної продукції та медичного обладнання.

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Воно також буде спрямоване на китайське виробництво пластин з карбіду кремнію для напівпровідників.

За словами представників адміністрації Байдена, дослідження буде передано новій адміністрації Трампа в січні наступного року для його завершення.

Ці зусилля можуть запропонувати Трампу готовий шлях для початку введення значних тарифів, якими він погрожував, на китайський імпорт.

Президент Джо Байден, який залишає посаду, вже запровадив 50-відсоткові мита на китайські напівпровідники, які починають діяти з 1 січня. Його адміністрація посилила обмеження на експорт до Китаю передових мікросхем штучного інтелекту і пам’яті та обладнання для виробництва мікросхем, а також нещодавно підвищила тарифи до 50% на китайські сонячні пластини і полікремній.

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