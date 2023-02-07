США планують запровадити 200% мито на російський алюміній – Bloomberg — Finance.ua

США планують запровадити 200% мито на російський алюміній – Bloomberg Сьогодні 12:38 — Світ

США планують запровадити 200% мито на російський алюміній – Bloomberg

Сполучені Штати Америки готуються до 12 лютого запровадити 200% мито на алюміній російського виробництва.

Про це повідомило агентство Bloomberg News з посиланням на власні джерела.

Таким чином Вашингтон намагається посилити тиск на москву через вторгнення рф в Україну. Ще одна причина в тому, що росія відправила свій алюміній на американський ринок за ціною нижче собівартості, завдавши шкоди компаніям, якій працюють в цій ніші.

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До вторгнення росії в Україну російський імпорт традиційно становив 10% від загального імпорту алюмінію в США, зараз частка впала до 3%. Показник падав майже до нуля у жовтні 2022 року, коли з’явилася інформація, що Білий дім розглядає повну заборону на імпорт російського алюмінію.

Нагадаємо, що через вторгнення рф в Україну потужності металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг» впродовж 2022 року були завантажені не більше ніж на 20-25%. В результаті рівень виробництва компанії впав у 5 разів.

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