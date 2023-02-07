На тлі суперечок про боргову стелю Bank of America не відкидає можливого дефолту США — Finance.ua

На тлі суперечок про боргову стелю Bank of America не відкидає можливого дефолту США Сьогодні 10:15 — Світ

На тлі суперечок про боргову стелю Bank of America не відкидає можливого дефолту США

У Конгресі США знову сперечаються про підвищення боргової стелі — суми коштів, яку уряд США може позичити, щоб вчасно оплачувати свої рахунки: на цьому тлі дефолт за боргом країни залишається можливістю, яку не можна ігнорувати.

Про це заявив гендиректор Bank of America, другого найбільшого банку США, Брайан Мойніхан в інтерв’ю CNN.

Мойніхан сподівається, що законодавці вирішать свої проблеми, тому що ринок і економіка люблять стабільність. Проте дефолт за боргом країни залишається можливістю, яку не можна ігнорувати, підкреслив він.

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«Ми повинні бути готові до цього, не тільки в цій країні, але й в інших країнах світу», — сказав Мойніхан.

«Ви сподіваєтеся, що цього не станеться, але надія — це не стратегія, тому ви готуєтеся до цього», — пояснив банкір.

Президент США Джо Байден, можливо, торкнеться цієї теми у вівторок у своєму зверненні «Про становище країни». Міністр фінансів США Джанет Єллен вже попередила Конгрес, що країна може оголосити дефолт за своїми фінансовими зобов’язаннями вже в червні, якщо стеля держборгу не буде підвищена до цього часу.

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Згодом Єллен заявила, що може виникнути «глобальна фінансова криза», якщо не буде досягнуто домовленості щодо ліміту боргу. Міністерство фінансів зараз вживає «надзвичайних заходів», щоб продовжувати вчасно оплачувати рахунки.

Остання суперечка навколо боргової стелі призвела до закликів до уряду повністю позбутися її. Аргумент полягає в тому, що політичні чвари не повинні заважати США виконувати свої фінансові зобов’язання.

Мойніхан не є прихильником цієї ідеї. Він сказав, що «має бути аргумент про те, як ми можемо переконатися, що ми живемо по кишені як країна», коли його запитали, чи повинні США ліквідувати боргову стелю.

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«Бюджетні кошти знаходяться в руках Конгресу. Я був би обережним щодо спроб реструктуризації Конституції США», — сказав він. «Я думаю, що ми повинні залишити її в спокої і переконатися, що вона працює належним чином», — додав він.

Але він визнав, що уряду довелося витратити набагато більше на різні програми стимулювання з 2020 року через кризу Covid-19, заявивши, що США довелося взяти на себе «багато боргів за останні кілька років, щоб подолати негативний вплив пандемії на економіку».

Протягом останнього року ФРС агресивно підвищувала ставки, намагаючись стримати інфляцію. Підвищення ставок почало працювати, але ринок праці в США залишається шокуюче сильним.

«Рівень безробіття залишається дуже низьким. Надзвичайно низьким. Це один з викликів для ФРС», — визнав банкір.

З огляду на це, за словами Мойнігана, Bank of America все ще прогнозує «м’яку рецесію» в певний момент у майбутньому, але дата початку рецесії все більше відсувається.

Він стверджує, що вищі ставки можуть негативно вплинути на прибутки корпорацій, але хороша новина полягає в тому, що більшість людей все ще працюють, отримують хороші зарплати і витрачають гроші.

Мойніхан також не надто переймається тим, що геополітична напруженість між США та Китаєм, яка виникла внаслідок нещодавнього інциденту зі шпигунською кулею, матиме довготривалий вплив на світову економіку.

Він сказав, що, враховуючи важливість Китаю в глобальному ланцюжку поставок, в інтересах кожного не допустити ескалації економічної напруженості.

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Економічна Правда За матеріалами:

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