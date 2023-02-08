США передали Україні газотурбінну мобільну електростанцію — Finance.ua
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США передали Україні газотурбінну мобільну електростанцію

Енергетика
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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні мобільну газотурбінну електростанцію загальною потужністю 28 МВт.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.
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«Ця мобільна електростанція, вироблена у США компанією General Electric, є одним із прикладів допомоги USAID енергетичному сектору України з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. USAID вже доставило понад 1500 генераторів у 22 області України, і ще більше допомоги вже у дорозі. Ці генератори забезпечують електро- та теплопостачання шкіл, лікарень, центрів розміщення для внутрішньо переміщених осіб, підприємств централізованого теплопостачання та систем водопостачання за відключень електроенергії у результаті авіаударів росії», — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що станом на сьогодні USAID інвестувало близько 400 мільйонів доларів США в інфраструктуру теплопостачання України.
«Встановлення цієї турбіни стане першим практичним кроком з реалізації Стратегії Міністерства енергетики України щодо децентралізації енергосистеми та розбудови мереж малої генерації у нашій країні. Наразі ми зможемо забезпечити більш надійну генерацію, особливо для потреб критичної і соціальної інфраструктури, та убезпечити її, враховуючи можливі військові виклики та ризики», — сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.
У грудні 2022 року USAID передало Україні 30 екскаваторів для відновлення пошкоджених тепломереж.

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За матеріалами:
Українські Новини
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