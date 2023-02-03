Як обстріли енергетики вплинуть на ВВП України - НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як обстріли енергетики вплинуть на ВВП України - НБУ

Енергетика
43
Масовані атаки росії по український енергетичній інфраструктурі негативно впливають на економічну діяльність та можуть «забрати» 1,9-3,6 відсоткових пункта ВВП.
Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку.
Дефіцит електроенергії призводить до зниження обсягів виробництва та скорочення споживчого попиту. Так, НБУ моделює два сценарії подальшого розвитку подій з дефіцитом електроенергії.
За базовим сценарієм енергосистема буде швидко відновлена завдяки ремонтам та оперативним поставкам обладнання. В такому разі від’ємний внесок у ВВП у 2023 році оцінено НБУ в 1,9 в. п., а у 2024 році — ще в 0,6 в. п.
За песимістичним сценарієм можливі суттєвіші руйнування енергогенеруючих підприємств або магістральних мереж, тимчасову зупинку окремих блоків АЕС через зниження маневреності системи, суттєві втрати у тепло- та газопостачанні, а також тимчасові тривалі відключення в дефіцитних областях країни. В такому разі від’ємний внесок буде суттєвішим — 3,6 в. п. та 1,5 в. п. відповідно у 2023 та 2024 роках.
Дефіцит е/е також призводить до втрат зовнішньої торгівлі, передусім через збільшення імпорту нафтопродуктів та енерготоварів. У базовому сценарії втрати у 2023 році оцінено у 2 млрд дол та ще в 0,5 млрд дол у 2024 році, в негативному — 4 млрд дол та 1,2 млрд дол відповідно.
Місце для вашої реклами

Довідка Finance.ua:

  • Європейська комісія передасть Україні додаткові 2,4 тисячі генераторів. Також запросила до енергетичної платформи, аби разом купувати газ.
  • В Укренерго показали, як розподіляють електрику між регіонами. Оператори системи розраховують доступні ліміти із врахуванням, скільки блоків електростанцій можуть виробляти електроенергію (усі великі ТЕС, ТЕЦ і ГЕС України пошкоджені), стану мережі, попереднього рівня споживання в цей період і низки інших параметрів.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.