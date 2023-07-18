США нададуть гуманітарну допомогу Україні ще на 500 мільйонів доларів — Finance.ua
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США нададуть гуманітарну допомогу Україні ще на 500 мільйонів доларів

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США нададуть гуманітарну допомогу Україні ще на 500 мільйонів доларів
США нададуть гуманітарну допомогу Україні ще на 500 мільйонів доларів
Очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер під час візиту до Києва в понеділок оголосить про виділення понад 500 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на «Голос Америки».
Новий пакет гуманітарної допомоги Україні, яку надаватимуть через ООН та інші неурядові організації-партнери, буде скерований на підтримку внутрішньо переміщених осіб та всіх постраждалих від війни.
Передбачається, що кошти підуть на фінансування надзвичайної продовольчої допомоги, медичного обслуговування та питної води.
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Під час поїздки в Україну Саманта Пауер, як очікується, зустрінеться з фермерами, працівниками енергетичної галузі та групами реагування на надзвичайні ситуації, а також відвідає партнерів USAID.
Після останнього оголошення загальний обсяг гуманітарної допомоги, наданої Штатами Україні з початку повномасштабної війни росії, перевищить 2,6 мільярда доларів, з них 1,9 мільярда — за лінією USAID.
Нагадаємо, середині червня Сполучені Штати оголосили про надання додаткових 205 мільйонів доларів для гуманітарної допомоги для українців, що постраждали від наслідків повномасштабного вторгнення росії.
За матеріалами:
Економічна Правда
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