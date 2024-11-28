США готують пакет зброї для України на $725 млн, включно з протипіхотними мінами, — Reuters — Finance.ua
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США готують пакет зброї для України на $725 млн, включно з протипіхотними мінами, — Reuters

Казна та Політика
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США готують пакет зброї для України на $725 млн, включно з протипіхотними мінами, — Reuters
США готують пакет зброї для України на $725 млн, включно з протипіхотними мінами, — Reuters
Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет озброєнь для України на суму 725 мільйонів доларів.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву двох американських чиновників.
За словами співрозмовника агентства, знайомого з планом, адміністрація Байдена планує надати різноманітну зброю з американських запасів. Йдеться в тому числі про протипіхотні міни, безпілотники, ракети «Стінгер» і боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. Очікується, що пакет також включатиме касетні боєприпаси.
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Офіційне повідомлення про виділення нового пакету допомоги може надійти до Конгресу вже в понеділок. Наповнення і розмір цього пакету можуть змінитися в найближчі дні до очікуваного підписання Байденом.
«Сполучені Штати не експортували протипіхотні міни протягом десятиліть, а їх використання є суперечливим через потенційну шкоду для цивільного населення. Хоча понад 160 країн підписали договір про заборону їх використання, Київ просить про них відтоді, як росія розпочала повномасштабне вторгнення на початку 2022 року», — акцентує агентство.
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Відомо, що російські війська використовують таку зброю на лінії фронту.
Міни, які будуть надіслані в Україну, є «нестійкими» мінами, з системою живлення, яка працює лише короткий час. На відміну від старих наземних мін вони не загрожуватимуть цивільному населенню протягом невизначеного часу.
За матеріалами:
УНІАН
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