США хочуть відновити постачання рідкісноземельних мінералів під час перемовин із Китаєм — Finance.ua

США хочуть відновити постачання рідкісноземельних мінералів під час перемовин із Китаєм Сьогодні 20:41

Американські переговорники хочуть відновити постачання рідкісноземельних мінералів під час нового раунду торговельних перемовин із Китаєм, що відбудуться у понеділок, 9 червня, у Лондоні.

Про це заявив головний економічний радник американського президента Кевін Гассет, передає Bloomberg , пише «Європейська правда».

За його словами, Китай почав частково відновлювати експорт, однак не в повному обсязі, який був узгоджений минулого місяця в Женеві.

«Ми хочемо, щоб рідкісноземельні метали, магніти, які є критично важливими для мобільних телефонів та інших технологій, знову постачалися без затримок, як це було до початку квітня», — заявив Гассет.

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Постачання рідкісноземельних мінералів стало одним із головних каменів спотикання у відносинах між Вашингтоном і Пекіном. Американські посадовці, зокрема торговий представник Джеймісон Грір, звинуватили Китай у навмисному уповільненні експорту та порушенні домовленостей, досягнутих у Женеві.

США прагнуть досягти остаточної торговельної угоди з Китаєм уже найближчими тижнями, адже це питання також впливає на паралельні перемовини з ЄС і зусилля Вашингтона зміцнити свої ланцюги постачання стратегічно важливих матеріалів.

«Я абсолютно впевнений, що ця угода ось-ось буде укладена», — додав Гассет.

Економічна Правда За матеріалами:

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