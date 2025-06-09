США хочуть відновити постачання рідкісноземельних мінералів під час перемовин із Китаєм — Finance.ua
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США хочуть відновити постачання рідкісноземельних мінералів під час перемовин із Китаєм

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Американські переговорники хочуть відновити постачання рідкісноземельних мінералів під час нового раунду торговельних перемовин із Китаєм, що відбудуться у понеділок, 9 червня, у Лондоні.
Про це заявив головний економічний радник американського президента Кевін Гассет, передає Bloomberg, пише «Європейська правда».
За його словами, Китай почав частково відновлювати експорт, однак не в повному обсязі, який був узгоджений минулого місяця в Женеві.
«Ми хочемо, щоб рідкісноземельні метали, магніти, які є критично важливими для мобільних телефонів та інших технологій, знову постачалися без затримок, як це було до початку квітня», — заявив Гассет.
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Постачання рідкісноземельних мінералів стало одним із головних каменів спотикання у відносинах між Вашингтоном і Пекіном. Американські посадовці, зокрема торговий представник Джеймісон Грір, звинуватили Китай у навмисному уповільненні експорту та порушенні домовленостей, досягнутих у Женеві.
США прагнуть досягти остаточної торговельної угоди з Китаєм уже найближчими тижнями, адже це питання також впливає на паралельні перемовини з ЄС і зусилля Вашингтона зміцнити свої ланцюги постачання стратегічно важливих матеріалів.
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«Я абсолютно впевнений, що ця угода ось-ось буде укладена», — додав Гассет.
За матеріалами:
Економічна Правда
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