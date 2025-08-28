США дозволили обмежений імпорт діамантів російського походження — Finance.ua
США дозволили обмежений імпорт діамантів російського походження

Міністерство фінансів США дозволило обмежений імпорт певних категорій діамантів російського походження, заборонених раніше указом президента Джо Байдена.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в документі, розміщеному на сайті Міністерства фінансів.
Нова ліцензія за підписом директора Офісу контролю за іноземними активами Бредлі Сміта дозволяє імпорт «неіндустріальних діамантів» вагою 1 карат і більше, які перебували поза росією після 1 березня 2024 року, та вагою 0,5 карата, що були за межами рф після 1 вересня 2024 року.
Водночас імпорт інших діамантів російського походження залишається забороненим, а операції з особами, які перебувають під санкціями, не дозволяються.
Ліцензія діятиме до 1 вересня 2026 року.
При цьому в документі наголошується, що «нічого в цій загальній ліцензії не звільняє жодну особу від дотримання інших федеральних законів чи вимог інших федеральних органів».
Фактично документ легалізує обіг та імпорт «старих» російських діамантів, але не дозволяє купувати нові, які походять безпосередньо з росії після вказаних дат.
