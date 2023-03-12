Найкраща інвестиція: ретро-авто дорожчають швидше, ніж діаманти й антикваріат — Finance.ua

Найкраща інвестиція: ретро-авто дорожчають швидше, ніж діаманти й антикваріат Сьогодні 21:30 — Технології&Авто

Mercedes 300 SLR у 2022 році став найдорожчим авто всіх часів і народів, Фото: Mercedes-Benz

Старовинні автомобілі визнані найкращою інвестицією за результатами 2022 року. Вони дорожчають набагато швидше, ніж інші предмети розкоші або колекціонування.

Про це свідчать результати дослідження британської консалтингової компанії Knight Frank.

За 2022 рік середня вартість ретро-авто на ринку додала 25%, а за останнє десятиліття вона зросла відразу на 185%. Особливо зазначається, що старовинні автомобілі дорожчають швидше, ніж ювелірні вироби, діаманти, антикварні меблі, годинники та марочні вина.

Читайте також: Куди інвестувати під час війни

Порівняну з авто динаміку росту цін за минулий рік продемонстрував лише живопис відомих авторів (+29%), а за 10 років сильніше подорожчало лише колекційне віскі (+373%).

Саме торік було встановлено рекорд вартості вінтажного авто — унікальний Mercedes-Benz 300 SLR продали за 142 мільйони євро. Це вдвічі більше, аніж попереднє досягнення.

До того ж окремі колекційні моделі дорожчають буквально на очах — так, нещодавно Ford Sierra RS500 Cosworth продали за 712 500 доларів, хоча раніше його ціна не перевищувала 150 000 доларів. Саме тому експерти рекомендують інвестувати саме в ексклюзивні ретро-авто.

Нагадаємо, програма страхування автомобіля каско захищає водіїв від фінансових втрат у випадку найтиповіших транспортних проблем. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.