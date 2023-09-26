США дадуть $2 мільярди на модернізацію оборони Польщі — Finance.ua
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США дадуть $2 мільярди на модернізацію оборони Польщі

Світ
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США дадуть $2 мільярди на модернізацію оборони Польщі
США дадуть $2 мільярди на модернізацію оборони Польщі
Польща та США підписали угоду про виділення прямої позики на суму $2 млрд для підтримки модернізації оборони європейської країни.
«Її безпека життєво важлива для колективної оборони східного флангу НАТО. Крім центральної ролі в наданні допомоги Україні, Польща показала прихильність зміцненню регіональної безпеки, вкладаючи значні кошти в оборону», — йдеться в заяві Держдепартаменту, передає Голос Америки.
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Уряд США також виділить до $60 млн для покриття витрат за новою позикою, яка допоможе прискорити модернізацію оборони Польщі шляхом підтримки термінових закупівель оборонної продукції та послуг у США.
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Найближчим часом Польща має намір значно розширити склад збройних сил і модернізувати оборону. У США розраховують, що виділена сума посприяє цьому і внесе відчутний внесок у зміцнення оборони і східного флангу НАТО.
Польща розміщує на своїй території війська США, в тому числі очолювану США бойову групу НАТО і передовий штаб 5-го армійського корпусу США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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