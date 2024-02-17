Список корисних розширень для користувачів Google Chrome — Finance.ua
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Список корисних розширень для користувачів Google Chrome

Технології&Авто
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Список корисних розширень для користувачів Google Chrome
Список корисних розширень для користувачів Google Chrome, Фото: itechua.com
У браузері Google Chrome є велика кількість безкоштовних розширень, які можуть виконувати практично все.
Про це написав Android Authority.

Ghostery

Це розширення є одним з найефективніших інструментів для блокування небажаної реклами.
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Воно не лише забороняє відображення рекламних оголошень, але й не дозволяє відстежувати вашу активність та збирати конфіденційну інформацію стороннім доменам на вебсайтах. Окрім цього, розширення надає користувачам інформацію щодо таких доменів, щоб було видно, які саме дані про вас збираються.

Bitwarden

Це розширення є одним з найкращих на менеджерів паролів. Серед інших топових конкурентів вирізняється тим, що систему Bitwarden ніколи не зламували, а також має велику кількість розширених функціональних можливостей.
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Окрім того, безкоштовна підписка LastPass надає змогу користувачам використовувати розширення на будь-якій кількості пристроїв.

OneTab

Завдяки розширенню можна впорядкувати всі відкриті вкладки за один клік у чистий список. Якщо вони вам знадобляться, ви з легкістю можете повернути їх усі одразу або по черзі. Це не тільки допомагає зменшити безлад у браузері, а й допомагає звільнити значну кількість пам’яті на вашому пристрої. Окрім того, також гарантується конфіденційність списку вкладок, однак ви можете надати доступ до нього за потреби.

Pocket

Зручне та корисне розширення, яке допоможе зберегти знайдені вами статті, відео та інший контент в інтернеті.
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Pocket зберігає джерело, щоб ви могли отримати доступ до нього з будь-якого пристрою, коли у вас буде більше часу. Ви можете легко позначати, впорядковувати та шукати свій контент, а Pocket навіть може допомогти вам знайти нові історії, які можуть вас зацікавити, на основі того, що ви вже зберегли.

Dark Reader

Не на всіх сайтах можна обрати темний режим, але за допомогою Dark Reader можна це виправити. Розширення перетворює яскраві вебсторінки на темні теми, що надає читачеві зручну та візуально приємну альтернативу під час перегляду. Воно також дозволяє користувачам налаштовувати яскравість, контрастність, відтінки сірого та інші параметри відповідно до своїх уподобань.
За матеріалами:
Novyny.live
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