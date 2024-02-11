6 методів, як забезпечити безпеку розширень у Google Chrome — Finance.ua

6 методів, як забезпечити безпеку розширень у Google Chrome Сьогодні 02:13 — Технології&Авто

Більшість розширень Chrome є безпечними для використання, однак шкідливі розширення з широкими повноваженнями можуть отримати доступ до вмісту веб-сторінок, які ви переглядаєте, скопіювати маркери сеансів або навіть отримати доступ до вашої платіжної інформації.

Дуже важливо ретельно вибирати розширення для Chrome, тому наводимо найкращі способи забезпечення безпеки розширень.

1. Використовуйте веб-магазин Chrome

Найбезпечнішим способом є використання веб-магазину Chrom. Він є найнадійнішим місцем для встановлення розширень для Chrome. За даними Chome Stats, у Chrome Web Store представлено понад 125 000 розширень та веб-додатків. Якщо ви шукаєте менеджер паролів або розширення для підвищення творчого потенціалу, ви, напевно, знайдете щось підходяще.

Головним недоліком користування веб-магазином Chrome є наявність в ньому сумнівних розширень Google Chrome, які не варто встановлювати. Тож необхідно перевірити надійність розширення перед тим, як скачати його.

Варто додати, що якщо ви випадково завантажите шкідливе розширення Chrome і Google видаляє його, ви отримаєте повідомлення, і розширення буде відключено на вашому комп’ютері.

2. Вивчіть розробника

Перш ніж встановлювати розширення, рекомендується перевірити легітимність розробника. Щоб відрізнити професійного розробника від такого, що несе потенційну загрозу безпеці, варто пересвідчитись, чи має розробник повноцінний веб-сайт або публічний профіль. Якщо ви довіряєте розробнику, ви можете гарантувати, що розширення Chrome, що завантажується, є легітимним, завантаживши його безпосередньо з його сайту.

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Єдиний недолік — деякі розробники роблять розширення шкідливими через місяці або роки після їхнього початкового випуску або виявляють, що акаунти зламані і додано шкідливий код. Довіряйте своїм інстинктам та використовуйте інше розширення для браузера, якщо щось не так.

3. Переконайтеся, що розширення регулярно оновлюється

Перед встановленням розширення переконайтеся, що воно регулярно оновлюється. Якщо розширення застаріло, воно є менш безпечним, ніж сучасні розширення. Немає сенсу використовувати розширення, якщо воно може містити вразливості, які створюють ризики під час роботи в Інтернеті.

4. Перевірте відгуки

Відгуки — ваш найкращий друг! Перевірка відгуків людей, які користувалися розширенням для браузера допоможе вам отримати уявлення про сервіс на основі досвіду інших людей. Ви також зможете оцінити середній досвід користувачів та дізнатися, чи вважають вони розширення Chrome безпечним.

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Якщо більшість відгуків негативна, пошукайте аналогічне розширення з більш позитивними відгуками. Прочитати відгуки про додатки для Google Chrome можна в Інтернет-магазині Chrome.

5. Регулярно виконуйте антивірусне сканування

Надійне антивірусне програмне забезпечення дозволяє стежити за всім, що потрапляє у ваш браузер. Відомі шкідливі розширення Chrome, PUP (потенційно небажані програми) та будь-які невідомі шкідливі мережеві або внутрішні активності будуть виявлені антивірусними програмами, такими як Bitdefender або Malwarebytes.

Однак антивірусне програмне забезпечення здатне захистити вас в Інтернеті лише частково, а віруси Chrome та PUP завжди намагатимуться залишатися непоміченими якнайдовше. Щоб не перевантажувати браузер великою кількістю розширень, встановлюйте тільки ті, які дійсно потрібні.

6. Використовуйте Chrome Enhanced Safe Browsing, та користуйтесь Інтернетом безпечно

Для захисту від шкідливих розширень можна використовувати Chrome Enhanced Safe Browsing. Удосконалений безпечний перегляд — це потужний режим перегляду, який є антивірусом для браузера і захищає вас від небезпечних завантажень, розширень і веб-сайтів. Активувати Chrome Enhanced Safe Browsing можна у налаштуваннях облікового запису Google за адресою Безпека → Керування Enhanced Safe Browsing → Enhanced Safe Browsing.

iTechua За матеріалами:

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