Найбільша у світі аналітична розвідка виділить понад $23 млн для кіберзахисту України, — Федоров — Finance.ua
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Найбільша у світі аналітична розвідка виділить понад $23 млн для кіберзахисту України, — Федоров

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Найбільша у світі аналітична розвідка виділить понад $23 млн для кіберзахисту України, — Федоров
У 2024 році найбільша у світі приватна розвідувально-аналітична компанія Recorded Future виділить для підтримки та кіберзахисту України понад 23 мільйони доларів. Про це повідомив 18 грудня у власному телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«Recorded Future — це найбільша у світі приватна розвідувально-аналітична компанія. У 2024 році вона допоможе нам захищати критичну інфраструктуру від військової та кіберагресії росії. Загальна сума інвестицій на підтримку України наступного року становитиме понад $23 млн», — написав він.
Як пояснив Федоров, інструменти Recorded Future допомагають виявляти й усувати кібератаки на ранньому етапі. Наразі цими інструментами, за словами міністра, користуються Мінцифри, Держспецзв’язок, ГУР, СБУ, Міноборони, Генпрокуратура та кіберполіція.
Компанія співпрацює з ключовими підприємствами України в енергетичній і телеком-сфері, допомагає із надійними та якісними розвідданими. Як зазначає Федоров, без них просто «неможливо виграти технологічну війну».
Він наводить приклад, як цьогоріч компанія допомогла виявити й усунути шпигунське угруповання APT28 (BlueDelta) в українських урядових організаціях.
«Узагалі, Recorded Future підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. Компанія надавала розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури України й допомагала розслідувати воєнні злочини росіян. Загалом за 2023 рік компанія інвестувала в допомогу Україні понад $20 млн», — резюмував Федоров.
За матеріалами:
Фокус
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