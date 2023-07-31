Спрощення для бізнесу на час війни: ВР ухвалила законопроєкт у першому читанні — Finance.ua
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Спрощення для бізнесу на час війни: ВР ухвалила законопроєкт у першому читанні

Казна та Політика
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Спрощення для бізнесу на час війни: ВР ухвалила законопроєкт у першому читанні
Спрощення для бізнесу на час війни: ВР ухвалила законопроєкт у першому читанні
Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект про спрощення умов ведення бізнесу на час воєнного стану.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
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«Ухвалення цього законопроєкту дозволить створити максимально зручні умови для ведення бізнесу. Підприємці зможуть швидко відновити роботу, що була призупинена через бойові дії, або ж розпочати нову власну справу там, де вони вважатимуть за доцільне», — кажуть в міністерстві.
Документ на період воєнного стану запроваджує такі зміни:
  • декларативний принцип на всі види господарської діяльності (крім критичних галузей), для започаткування яких в мирний час потрібно отримувати ліцензії та дозволи;
  • перелік критичних галузей встановлюється урядом;
  • дія раніше виданих строкових ліцензій, дозволів та декларацій продовжується автоматично;
  • подання звітів (повідомлень, інших документів), а також періодичні, чергові платежі за ліцензіями, іншими результатами надання публічних послуг — відтерміновуються.
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Крім того, прийняття Закону забезпечує виконання одного з зобов’язань Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором щодо Інструменту надання підтримки Україні на 2023 рік (макрофінансова допомога +) на суму до 18 мільярдів євро, підписаного 16 січня 2023 року.

Довідка Finance.ua:

  • на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну уряд перевів більшість послуг для бізнесу на декларативний принцип, за винятком послуг у галузях ядерної безпеки, безпеки держави, навколишнього середовища, життя і здоров’я людини.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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