Спрощення для бізнесу на час війни: ВР ухвалила законопроєкт у першому читанні — Finance.ua

Спрощення для бізнесу на час війни: ВР ухвалила законопроєкт у першому читанні Сьогодні 12:01 — Казна та Політика

Спрощення для бізнесу на час війни: ВР ухвалила законопроєкт у першому читанні

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект про спрощення умов ведення бізнесу на час воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Ухвалення цього законопроєкту дозволить створити максимально зручні умови для ведення бізнесу. Підприємці зможуть швидко відновити роботу, що була призупинена через бойові дії, або ж розпочати нову власну справу там, де вони вважатимуть за доцільне», — кажуть в міністерстві.

Документ на період воєнного стану запроваджує такі зміни:

декларативний принцип на всі види господарської діяльності (крім критичних галузей), для започаткування яких в мирний час потрібно отримувати ліцензії та дозволи;

перелік критичних галузей встановлюється урядом;

дія раніше виданих строкових ліцензій, дозволів та декларацій продовжується автоматично;

подання звітів (повідомлень, інших документів), а також періодичні, чергові платежі за ліцензіями, іншими результатами надання публічних послуг — відтерміновуються.

Крім того, прийняття Закону забезпечує виконання одного з зобов’язань Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором щодо Інструменту надання підтримки Україні на 2023 рік (макрофінансова допомога +) на суму до 18 мільярдів євро, підписаного 16 січня 2023 року.

Довідка Finance.ua:

на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну уряд перевів більшість послуг для бізнесу на декларативний принцип, за винятком послуг у галузях ядерної безпеки, безпеки держави, навколишнього середовища, життя і здоров’я людини.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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