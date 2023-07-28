Головні проблеми для українського бізнесу — Рада бізнес-омбудсмена Сьогодні 19:00 — Казна та Політика

Головні проблеми для українського бізнесу — Рада бізнес-омбудсмена

Протягом квітня-червня 2023 року РБО отримала 361 скаргу компаній щодо недобросовісної поведінки державних органів та закрила 182 справи.

Про це повідомляє в підсумках роботи за 2 квартал 2023 року Рада бізнес-омбудсмена.

Станом на кінець липня розслідування 185 справ триває. Важливим показником, що оцінює якість роботи установи, є сума фінансового ефекту, яку Рада допомагає бізнесу повернути.

У другому кварталі фінансовий ефект склав 105 млн. грн. А з початку діяльності Раді вдалося заощадити для фірм майже 25 млрд. грн.

Найбільш поширеною категорією скарг бізнесу у звітному кварталі були податкові питання. Вже чотири квартали поспіль, незважаючи на тривалість повномасштабної війни, їх кількість складає 70% від усіх звернень до установи.

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З огляду на часткове впровадження рекомендацій РБО, виданих Мінфіну та ДПС України за результатами розслідування за власної ініціативи, кількість випадків блокування накладних дещо зменшилась (з 34% у I кв. 2023 року до 21% у II кв. 2023 року).

Бізнес-омбудсмен позитивно відзначив запровадження з липні 2023 року процедури адміністративного оскарження рішень про ризиковість платників та неприйняття таблиць даних, що була однією з основних рекомендацій для налагодження СМКОР.

Разом з цим, за сприяння РБО та співпраці зі стейкголдерами можливим нарешті стало застосування податкових пільг як для підприємців з тимчасово окупованих/деокупованих територій, так і вітчизняних виробників БПЛА.

Друга поширена категорія скарг стосувалась недобросовісної поведінки державних органів — 9% звернень. Підприємці повідомляли Раді щодо процесуальних зловживань та бездіяльності Національної поліції та органів Прокуратури. Бізнес-омбудсмен зазначає, що представники держави продовжують використовувати кримінальні провадження як інструмент тиску на бізнесу, що повертає Україну набагато далі у минулі десятиліття та перешкоджає не лише розвитку вільної економіки, а й процесам відновлення.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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