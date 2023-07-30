5 технологій, які допомагають масштабувати бізнеси — Finance.ua

5 технологій, які допомагають масштабувати бізнеси Сьогодні 08:54 — Фондовий ринок

5 технологій, які допомагають масштабувати бізнеси

Інженери IT-компанії GlobalLogic створюють рішення для цифрової трансформації бізнесу для 500 міжнародних клієнтів. Ці технології допомагають бізнесам скорочувати видатки, автоматизувати процеси, створювати нові продукти.

GlobalLogic поділилися 5 технологіями, які використовують у процесі цифрової трансформації, та їх перевагами.

Хмарні обчислення

Хмарні технології зберігають і опрацьовують інформацію, необхідну для роботи різних застосунків. Завдяки хмарі, застосунок з тисячею користувачів може швидко масштабуватися до мільйону юзерів.

Для цього розробникам не потрібно заздалегідь будувати власну ІТ-інфраструктуру. Власники «орендують» у хмарі стільки ресурсів, скільки потрібно для роботи застосунку тут і зараз.

Згідно дослідження , хмарні технології допомагають високотехнологічним бізнесам зростати швидше та заробляти більше. Технологія економить до 20% бюджету на утримання IT-інфраструктури.

Мікросервіси

Мікросервіс в контейнері - це самодостатня частина програмного забезпечення, яка виконує конкретну задачу і працює незалежно від інших частин. Це як різні комунальні служби міста: кожна відповідає за своє - дороги, водопостачання, електроенергію. Якщо всі енергетики раптом захворіли, це не вплине на ремонт доріг чи перевірку труб.

DevOps та CI/CD

Комп’ютерні програми створюють через процеси, що повторюються: написання коду, тестування, інтеграція (доставка коду) тощо. DevOps дозволяє автоматизувати циклічні процеси, втричі знижує вартість виправлення помилок та на 22% економить час на рутинні задачі розробки.

Штучний інтелект (AI) та машинне навчання (ML)

AI та ML покращують і процес створення, і процес використання цифрових продуктів. Крім того, ці технології роблять бізнес більш прибутковим. Згідно дослідженням McKinsey, завдяки AI банки зможуть заробляти на 3−5% більше. Це додаткові $200−340 млрд на рік.

Big Data та розширена аналітика

Big Data дозволяє робити висновки на основі аналізу великих даних. Наприклад, у медицині це допомагає прогнозувати сплески захворюваності чи розробляти нові ліки. Завдяки Big Data бізнеси на 25% швидше впроваджують інновації, а продуктивність роботи зростає на 17%.

«Нові технології коштують дорого, але це того варте», — говорить Орхан Гасімов, директор з технологій у GlobalLogic, — згідно досліджень, бізнеси, які завчасно вклалися в нові технології, під час Covid19 збільшили свою ринкову частку на 5%. Технології роблять бізнеси стійкішими до криз".

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