Справа ПриватБанку: НАБУ та САП завершили слідство про розкрадання екстопменеджментом 8,4 мільярдів гривень — Finance.ua
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Справа ПриватБанку: НАБУ та САП завершили слідство про розкрадання екстопменеджментом 8,4 мільярдів гривень

Фондовий ринок
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Справа ПриватБанку: НАБУ та САП завершили слідство про розкрадання екстопменеджментом 8,4 мільярдів гривень
Справа ПриватБанку: НАБУ та САП завершили слідство про розкрадання екстопменеджментом 8,4 мільярдів гривень
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу про розкрадання 8,4 мільярдів гривень ПриватБанку.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
У грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПАТ КБ «ПриватБанк», колишній голова правління банку розпорядився переказати кошти з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам.
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Правоохоронці констатують, що в результаті операції банку завдали збитків на суму близько 315 млн дол. (8,2 млрд грн за курсом НБУ).
Для прикриття фактичної розтрати коштів банку і надання вигляду законності цій злочинній схемі колишні високопосадовці банку підробили банківські документи та провели фіктивне кредитування пов’язаної з банком юрособи.
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«Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям», — додають в НАБУ.
Крім того, ексголова правління банку, його перший заступник та два керівники департаментів за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним у грудні 2016 року на підставі неправдивих документів виплатили коштами банку близько 223 млн грн на користь пов’язаних з банком компаній.
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Кошти отримали декількома траншами дві різні компанії. 85,2 млн грн — на рахунок однієї пов’язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн — на користь іншої. Згодом гроші було виведено за кордон з метою легалізації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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