Справа Ощадбанку: генпрокурор Угорщини піде у відставку
Генпрокурор Угорщини Габор Балінт Надь може піти у відставку через скандал з «Ощадом».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання HVG, яке цитує слова прем’єра Угорщини Петера Мадяра.
За словами Мадяра, для відставки генерального прокурора Угорщини — призначеного ще за часів колишнього прем’єра Віктора Орбана — не знадобиться жодних спеціальних кроків.
«Може бути пов’язано», — так прем’єр відповів на запитання журналістів про зв’язок відставки зі справою інкасаторів «Ощадбанку».
За його словами, генпрокурор незабаром сам піде з посади.
Нагадаємо: 5 березня 2026 року угорська влада зупинила два броньовані автомобілі «Ощадбанку» поблизу Будапешта. У машинах перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота — це був звичайний рейс між австрійським Raiffeisen Bank та Ощадбанком.
Семеро інкасаторів, які супроводжували вантаж, провели в кайданках понад 28 годин. Одного з них під час допитів двічі примусово вкололи — після цього йому стало зле і його відвезли до лікарні.
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