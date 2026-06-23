Акції: «Газпром» пробив дно 2009 року Сьогодні 14:12 — Світ

Акції російського «Газпрому» під час торгів падали нижче 100 рублів уперше з 2009 року на тлі втрати європейського ринку, слабких перспектив у Китаї та падіння цін на нафту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними Московської біржі, папери компанії протягом сесії опускалися до 99,9 рубля, а пізніше торгувалися на рівні 100,65 рубля — на 3,67% нижче за попередній день.

На акції тисне відмова Європи від російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Додатковим фактором стало падіння нафтових цін через прогрес у переговорах між США та Іраном.

Інвестори також враховують, що «Газпром» досі не зміг укласти нову велику газову угоду з Китаєм. На настрої вплинула й українська атака дронів минулого тижня на московський НПЗ, який належить «Газпром Нефть».

За останні 12 місяців акції «Газпрома» втратили близько п’ятої частини вартості. Поточна капіталізація компанії становить 2,382 трлн рублів, або близько 32,15 млрд дол., тоді як у 2008 році менеджмент обіцяв довести її ринкову вартість до 1 трлн дол.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.