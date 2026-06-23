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У Києві відкрили Вільнюський сквер та пішохідний міст у парку на Оболоні (фото)

Світ
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У Києві відкрили Вільнюський сквер та пішохідний міст у парку на Оболоні (фото)
У Києві відкрили Вільнюський сквер та пішохідний міст у парку на Оболоні (фото)
Сьогодні Віталій Кличко разом з мером Вільнюса Валдасом Бенкунскасом та послом Литовської Республіки в Україні Інгою Станітє-Толочкєнє відкрили Вільнюський сквер та пішохідний міст у частині парку на вулиці Прирічній на Оболоні.
Про це повідомив Кличко в Телеграм.

Деталі

Місток зведений через заводь за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. Цей проєкт втілили в партнерстві столиць України та Литви. На його реалізацію у 2026 році мерія Вільнюса за сприянням Державної установи «Центральне агентство з управління проєктами» виділила 600 000 євро.
У Києві відкрили Вільнюський сквер та пішохідний міст у парку на Оболоні (фото)
«Нова гарна зелена зона символізує багаторічне партнерство Києва і Вільнюса та підтримку України нашими партнерами. Під час підготовки концепції змін провели три етапи відкритих громадських консультацій з мешканцями» — йдеться в повідомленні.
Проєкт має важливу соціальну складову — під час війни такі місця допомагають людям відновлюватися емоційно та підтримувати психологічну стійкість.
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У Києві відкрили Вільнюський сквер та пішохідний міст у парку на Оболоні (фото)
Нагадаємо, в 2023 році литовська столиця передала Києву 20 генераторів, газові плити з балонами, батарейки та пристрої для підзарядки, ліхтарики, термоодяг.
Також Вільнюс перерахував до благодійного фонду «Майбутній Київ» 500 000 євро. Цього року мерія Вільнюса виділила 80 000 євро на закупівлю сонячних батарей для потреб Київського пансіонату ветеранів праці.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Київ
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