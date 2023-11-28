Споживчі настрої українців у жовтні знизилися до рівня кінця минулого літа — дослідження
Індекс споживчих настроїв (ІСН) українців у жовтні знизився на 2,8 пункту — до 79,9 пункту (за шкалою від нуля до 200), востаннє такий низький показник фіксували в серпні 2022 року — 75,3 п., після чого у вересні він підскочив одразу до 86 п.
Про це свідчить дослідження агентства Info Sapiens.
«У жовтні 2023 року спостерігається продовження негативної динаміки індексу споживчих настроїв в Україні. Крім того, спостерігається також зменшення індексу економічних очікувань. Також відбулося збільшення індексу девальваційних очікувань», — навели основні результати аналітики Info Sapiens.
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Вони зазначили, що загалом населення України має більш негативні очікування, ніж рік тому, проте поточне становище покращилося.
Згідно з оприлюдненими даними, індекс поточного становища (ІПС) піднявся в жовтні на 1,5 п. — до 55,4 п. Серед складових цього індексу зросли індекс поточного особистого матеріального становища — на 1,4 п., до 52,4 п., а також індекс доцільності великих покупок — на 1,6 п., до 58,5 п.
Водночас знизився індекс економічних очікувань (ІЕО) — на 5,7 п., до 96,3 п. Щодо його складових, то індекс очікуваних змін особистого матеріального становища знизився на 5,7 п. — до 94,1 п., індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого року — на 11,1 п., до 94,1 п., а індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих п’яти років — на 3,8 п., до 112,8 п.
В агентстві наголосили, що в жовтні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,4 п. і становив 123,8 п, а індекс інфляційних очікувань — на 3,3 п., до 185,8 п.
Окрім того, зріс індекс девальваційних очікувань — на 4,8 п., до 158,6 п.
Дослідження споживчих настроїв проводили методом опитування 1 000 осіб від 16 років за репрезентативною вибіркою за статтю, віком, розміром населеного пункту. Статистичне відхилення не перевищує 3,1%. Дослідження проводять із червня 2000 року: раніше його проводила GfK Ukraine, а з 2019-го — Info Sapiens. Польовий етап цієї хвилі тривав із 12 до 20 жовтня 2023 року.
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