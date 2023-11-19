Взимку ціни на деякі продукти можуть зрости на 5−10% — Всеукраїнська аграрна рада — Finance.ua
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Взимку ціни на деякі продукти можуть зрости на 5−10% — Всеукраїнська аграрна рада

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Взимку ціни на деякі продукти можуть зрости на 5−10% — Всеукраїнська аграрна рада
Взимку ціни на деякі продукти можуть зрости на 5−10% — Всеукраїнська аграрна рада
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що фактор сезонності вже почав впливати на ціни низки продуктових позицій, зокрема на яйця, молочну продукцію, м’ясні вироби та овочеві культури. За його словами, взимку на деякі групи товарів ціни можуть зрости від 5 до 10%.
Про це Денис Марчук розповів на брифінгу.
«Фактично в нас з кінця серпня зросли ціни на молочну та м’ясну продукцію. Це обумовлено як логістикою, так і зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, але також фактором закінчення сезонності великого молока. Здорожчання може відбуватися до середини грудня, поки переробні підприємства матимуть зобов’язання по контрактах як на внутрішні, так і на експортні ринки. Далі, можливо, частково ціна буде опускатися», — пояснив Марчук.
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Він додав, що ціна на яйця буде триматися орієнтовно до середини весни, поки не почнуть з’являтися пропозиції від домашніх господарств.
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За матеріалами:
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