Споживання м'яса в Україні залишилося на довоєнному рівні – Мінагрополітики — Finance.ua

Споживання м'яса в Україні залишилося на довоєнному рівні – Мінагрополітики Вчора 05:43 — Особисті фінанси

Споживання м’яса в Україні в умовах повномасштабного російського вторгнення залишилося на зіставному з довоєнними показниками рівні 52 кг м’яса на людину на рік, проте спостерігається переорієнтація попиту на дешевші його види.

Як повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства у четвер, на сьогодні половину з близько 2 млн тонн загального фонду споживання м’яса становить свійська птиця, на свинину припадає 37%, яловичину — 13%.

«На сьогоднішній день фонд споживання м’яса та м’ясопродуктів у повному обсязі забезпечує потреби внутрішнього ринку та має можливості забезпечувати експортний попит. Це переважно за рахунок м’яса птиці», — цитує відомство свого начальника управління тваринництва та племінної справи Олену Дадус.

Також відбулися зміни у структурі тваринництва — якщо раніше майже половина поголів’я тварин утримувалася на сільгосппідприємствах, то зараз реалізація ними худоби та птиці на забій зросла до 68%.

За даними Мінагрополітики, в умовах агресії рф м’ясопереробні підприємства переорієнтуються, збільшуючи виробництво готової продукції з м’яса птиці, зокрема м’ясних консервів.

Крім того, з початком війни в України вперше з’явилося позитивне експортне сальдо торгівлі м’ясними продуктами, тобто в грошах експортовано продукцію на більшу суму, ніж імпортовано.

Як повідомлялося, станом на травень 2022 року активи у тваринницькій галузі України з початку воєнного вторгнення росії скоротилися на 10-15%. Це сталося переважно за рахунок втрати контролю над виробничими потужностями на тимчасово окупованих територіях та у зонах активних бойових дій з військами агресора.

За даними Держстату, реалізація в Україні м’яса на забій (у живій вазі) у 2021 році знизилася на 2,4% порівняно з 2020 роком — до 3,38 млн тонн, виробництво молока — на 5,9%, до 8,72 млн тонн, яєць — на 13%, до 14,1 млрд шт. Після російського вторгнення відомство припинило публікувати таку інформацію.

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