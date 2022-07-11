Що буде з цінами на овочі, молоко та м'ясо в Україні: прогноз на літні місяці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що буде з цінами на овочі, молоко та м'ясо в Україні: прогноз на літні місяці

Особисті фінанси
737
Що буде з цінами на овочі, молоко та м'ясо в Україні: прогноз на літні місяці
Що буде з цінами на овочі, молоко та м'ясо в Україні: прогноз на літні місяці
Ціни на овочі в Україні будуть знижуватися в міру надходження нового врожаю. Через надлишок зерна ціни на м’ясо залишаться стабільними або будуть падати.
Про це розповіла Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Овочі

Як зазначила аналітик, овочі це сезонний продукт, ціна на які зазвичай зменшується по мірі надходження нового врожаю. «Тому протягом липня варто очікувати зниження цін на всі види овочів, особливо по мірі надходження овочів відкритого ґрунту. І навіть інфляційні процеси, що відбуваються в країні через війну, не зможуть стримати це зниження», — вважає вона.

Молоко

Ціни на молочні продукти в червня були більш-менш стабільними та найближчі пару тижнів залишаться незмінними. Хоча в світі спостерігається зростання цін на молоко за рахунок підвищення цін на корми та енергоресурси, в Україні низькі ціни на зернові культури через надлишкову їх пропозицію стримують ріст собівартості виробництва молока, прогнозує Литвин.
Читайте також

М’ясо

Як зазначила, експерт, мабуть, найбільш цікаві зміни цін будуть спостерігатись в м’ясному напрямку.
«Якщо говорити про яловичину, то м’ясопереробні комплекси її майже не купують, тому що наразі на ринку є її перенасичення. Яловичина є більш експортоорієнтованим продуктом, який майже не торгується за кордоном через блокування портів. Тому, можна сказати, що ціна на яловичину найближчим часом не зміниться, а й можливо „просяде“ на 2-3%», — вважає Литвин.
Місце для вашої реклами
Стосовно свинини ситуація складніше, наголосила аналітик. Промислова пропозиція скоротилась через вибуття з ринку виробників східного та південного регіону. Це в свою чергу підштовхнуло в гору ціни. «Наразі найближчим часом ціни не будуть стрімко зростати, через те що в червні було імпортовано 9 тис. т свинини, що майже в 4 рази більше, ніж в червні 2021 року. Це збільшить внутрішню пропозицію та не дасть зростати цінам», — сказала вона.
З курятиною ціни стабільні та найближчим часом змінюватися не будуть.
«Все-таки низькі ціни на зернові культури поки що стримують подальше зростання цін і на м’ясну групу», — прогнозує аналітик УКАБ.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.