Експерти розказали, як зміняться ціни на продукти та паливо в Україні до кінця року — Finance.ua
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Експерти розказали, як зміняться ціни на продукти та паливо в Україні до кінця року

Особисті фінанси
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В Україні через інфляцію внаслідок війни з рф ціни на продукти, пальне, різні товари та послуги уже до кінця 2022 року зміняться доволі нерівномірно. Як стверджують економічні експерти, середній показник здорожчання по країні становитиме 20-25%.
Деякі послуги зростуть у вартості удвічі, а щось взагалі подешевшає.
Так, за словами директора Інституту соціально-економічної трансформації Іллі Несходовського, через окупацію Росією південних регіонів України, однозначно буде подальше здорожчання овочів.
«Дорожчатиме гречка, навіть попри сьогоднішню ціну (близько 80 грн/кг). Подорожчає рис та деякі інші крупи, бо вони поставляються зараз не через українські порти», — зауважує він.
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При цьому, за словами Несходовського, товари, орієнтовані на експорт, не підвищуватимуться у вартості, доки їх експорт не буде розблоковано.
«Ціни на них стоятимуть на місці або навіть знижуватимуться. Це ми вже спостерігаємо з яйцями (з початку року ціна впала на 43,6%. Ред.). Така сама ситуація може скластися і з олією (з початку року і до травня подорожчала на 11%. — Ред.)», — зазначає експерт.
Несходовський наголосив, що можливе здорожчання пального, зокрема, через світову кон’юнктуру.
«Якщо на європейському ринку не знайдуть заміну російській нафті — котирування зростуть, а відтак — і ціни на бензин і дизельне паливо. В Україні ж додався ще і внутрішній фактор зростання цін на пальне через війну: росія намагається максимальної нашкодити паливній інфраструктурі. Тому його вартість зросте на 20% від нинішньої. На тлі цього дорожчатимуть і транспортні послуги», — зазначив він.
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Проте, подорожчає і багато інших послуг, переконаний експерт.
«Вони швидше за все покажуть зростання від 30%, а по деяких з них — до 80%», — вважає Несходовський.
Нагадаємо, за прогнозами економістів, Україну до кінця 2022 року може очікувати двозначна інфляція. Найбільша проблема для української економіки — заблоковані порти.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Апостроф
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