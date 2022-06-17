Spotify сповільнить найм на 25% — Finance.ua

Зазначається, що Spotify вже багато років активно наймає працівників, найнявши понад 2000 співробітників у період з 2019 по 2021 рік — загалом в компанії на кінець минулого року працювали 6617 фахівців.
«Інфляція та підвищення процентних ставок призвели до зростання занепокоєння корпоративного світу щодо економічного спаду. S&P 500 впав більш ніж на 20% цього року, а технологічні акції, такі як Spotify, постраждали особливо сильно. Цього року акції компанії впали більш ніж на 50%», — нагадує Bloomberg.
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