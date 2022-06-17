Spotify сповільнить найм на 25% — Finance.ua
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Spotify сповільнить найм на 25%

Вчора 20:24Фондовий ринок
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Spotify сповільнить найм на 25%Spotify сповільнить найм на 25%
Spotify Technology SA сповільнить найм на 25% — це ще одна ознака того, як побоювання рецесії впливають на економіку.
Про це пише Bloomberg.
За словами гендиректора аудіосервісу Деніела Ека, Spotify на чверть скоротить загальний найм.
Протягом найближчих місяців компанія продовжить нарощувати штат, але скоригує свої плани з урахуванням макроекономічних факторів.
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Зазначається, що Spotify вже багато років активно наймає працівників, найнявши понад 2000 співробітників у період з 2019 по 2021 рік — загалом в компанії на кінець минулого року працювали 6617 фахівців.
«Інфляція та підвищення процентних ставок призвели до зростання занепокоєння корпоративного світу щодо економічного спаду. S&P 500 впав більш ніж на 20% цього року, а технологічні акції, такі як Spotify, постраждали особливо сильно. Цього року акції компанії впали більш ніж на 50%», — нагадує Bloomberg.
До речі, на українському сервісі інтернет телебачення OLL.TV можна переглядати кращі ТВ-канали, фільми, серіали та спортивні трансляції, музичні кліпи та більше 100 онлайн радіостанцій у найвищій якості зображення та звуку.

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За матеріалами: Економічна Правда
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